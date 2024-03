Qui Pietrasanta. A Dicomano si cerca l'ottava vittoria di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)meraviglia (di) del suo fantastico girone di ritorno ilche sta tenendo un passo veramente impressionante, avendo into qualcosa come 10 risultati utili consecutivi che hanno portato nelle casse biancocelesti ben 26 punti, di cui 23 fatti nelle 9 partite della gestione Giuseppe Della Bona (e in queste 9 gare per 7 volte è stata tenuta la porta di Citti inviolata). In classifica i pietrasantini, tatticamente ormai consolidatisi con il modulo 3-5-2, si sono insediati al terzo posto solitario (a -2 dalla Pontremolese e a -5 dal Viareggio che però ha due gare in meno che deve recuperare). Ilviene da 7 vittorie consecutive (di cui l’ultima mercoledì nel turno infrasettimanale con l’1-0 maturato a tempo scaduto grazie al gol del subentrato ...