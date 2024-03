Qui Monte San Giusto. "Possiamo dare fastidio alla leader»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) La Sangiustese è a un’altra partita chiave perché tornare a casa con un risultato positivo da Civitanovabbe un’enorme iniezione di fiduciasquadra impegnata a risalire la china. E non ci sono alternative per scalare la classifica, fare punti sarà un imperativo che dovrà accompagnare la squadra ogni volta perché i rossoblù allenati da Luigi Giandomenico (foto) ne hanno solo 18 e alle loro spalle ci sono tre formazioni:giorgio a quota 17, Monturano a 16 e infine Azzurra Colli a 14. Oggi la Sangiustese farà visitacapolista Civitanovese che andrà a caccia della vittoria per respingere l’assalto delle formazioni che le contendono il primato. E così si troveranno di fronte due formazioni condannate a fare risultato, sebbene per opposte ragioni. "Ci attende – osserva Giandomenico – una gara tostissima ...