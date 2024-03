Qui Civitanova Alfonsi | In campo serve tanta intensità»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) "Una prestazione die un approccio come quello di Montegiorgio". Sono le richieste di Sante, tecnico della Civitanovese, al suo undici impegnato alle 15 odierne nel match interno contro la Sangiustese Vp. I rossoblù di casa non avranno a disposizione lo squalificato Stefano Spagna e l’infortunato Diego Ballanti, oltre ovviamente a Michele Paolucci, out dal 14 gennaio. Convocato, invece, il trequartista Andrea Bagnolo, anche se difficilmente sarà della partita, considerato che sconta oltre un mese di stop. "In settimana – afferma– ho avuto impressioni molto positive dai ragazzi. È vero che in casa, solitamente, non siamo brillantissimi, ma penso che potremo fare bene". La compagine allenata da Luigi Giandomenico, a quota 18 punti e in piena lotta salvezza, è reduce dal successo sull’Osimana (3-2, ndr) e ...