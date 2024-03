Quello degli Houthi contro la nostra nave Caio Duilo non è solo un drone È un test di reazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Nel mondo infatti è forte la convinzione che le forze armate dei paesi europei - fra cui l'Italia - sono pronte alle azioni militari “a distanza” ma assai meno in grado di operare in un teatro bellico reale e di ampia portata

Taylor Sheridan preso di mira dagli utenti del web per aver criticato Forrest Gump , i fan lo accusano di copiare ed esprimono disapprovazione per le sue ... (movieplayer)

È sempre più vicina la messa in onda dell’attesissima terza stagione di Bridgerton : tutto quello che devi sapere! La stagione 3 di Bridgerton è pronta a farci ... (cityrumors)

Così il laboratorio di genetica forense di Padova smaschera gli assassini: La dottoressa Luciana Caenazzo è responsabile del laboratorio di Genetica forense dell’Università di Padova. Questa scienziata armata di tamponi, provette e ...messaggeroveneto.gelocal

Il gusto dei vini cambierà, dobbiamo abituarci: accettando però come conseguenza quella di bere un vino diverso”. Il ruolo di chi fa le regole e degli amministratori in questo panorama non è semplice, sottolinea Ferrua, divisi fra la necessità di ...ilsecoloxix

Non ha l'età. Ora anche gli elettori dem pensano che Biden sia troppo vecchio: Il 61% degli elettori democratici che hanno sostenuto Joe Biden nel ... Inevitabili le voci sul passaggio di testimone: il nome più papabile è Quello della vicepresidente, Kamala Harris, che però ...huffingtonpost