Quelle famiglie disfunzionali da salvare

(Di domenica 3 marzo 2024) Parsi Chissà come vivono i bambini chiusi nelle gabbie dellegravemente? Chissà cosa provano di fronte ai feroci litigi , alle vicendevoli accuse dei genitori davanti a loro? E chissà quali modifiche subisce il loro equilibrio psicoemotivo e la loro crescita quando assistono alle violenze, agli insulti che, quando non li coinvolgono direttamente, vengono inflitte alle loro madri? E quali sostegno e guida possono sperare di ottenere da chi si prenderà cura di loro, quei minori rimasti orfani dopo l’ennesimo femminicidio, quando si sentiranno tormentati, consciamente o inconsciamente, dal senso di impotenza dovuto al non aver saputo o potuto fare qualcosa perla madre, uccisa da un padre che non sanno più come poter amare, riconoscere, perdonare? E, ancora, come potranno accettare di essere figlie o ...