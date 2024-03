Quella volta che Phelps sfidò uno squalo bianco e perse per 2 secondi

(Di domenica 3 marzo 2024) Nel 2017 andò in scena una sfida surreale tra lodi Baltimora e un vero predatore di 7 metri, ma i fan rimasero molto delusi. E non per la sconfitta di...

Patty Pravo ha dichiarato di essersi sposata cinque volte, sempre divorziando, ma di non aver mai avuto la necessità di avere un figli o, perché non ha mai ... (cinemaserietv)

Tania: la mia avversità In evidenza: In quei giorni il dolore migra alla cassa toracica ... come un pendolo impazzito, ogni volta che prendo la mia pasticca quotidiana di chemioterapia, ogni volta che non mi viene riconosciuto tutto ...gazzettadellemilia

Volti e illusioni ottiche in copertina: Mostra fotografica a Vedano e esposizione pittorica a Verano: due eventi culturali che uniscono arte e letteratura, tra illusioni ottiche e metafisica. Iniziative promosse da associazioni locali e ape ...ilgiorno

Nizza Monferrato, la confessione di Makka: «Ho ucciso mio padre, ma non volevo. In casa ci picchiava a colpi di karate»: La confessione Quella ragazza dai modi gentili ... «Venerdì papà si è licenziato. Per l’ennesima volta aveva perso il lavoro da muratore – ha detto la ragazza agli investigatori –. Dopo si è diretto ...torino.corriere