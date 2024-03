Quei farmaci in arrivo dallo spazio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 3 marzo 2024) La ricerca su gravi malattie come tumori e degenerazioni del cervello ha una frontiera d’avanguardia, fuori dall’atmosfera terrestre. E in prima linea ci sono anche i ricercatori italiani. Protagonisti in un settore destinato a ricevere fortissimi investimenti. Potrebbe arrivareil prossimo farmaco per curare gravi malattie. Le provette del futuro, con i relativi brevetti, saranno collaudate comunemente all’interno di asettici laboratori orbitanti con vista sulle stelle. E potrebbero rivelarsi determinanti per sconfiggere non solo patologie rare e oggi incurabili, ma anche quelle più diffuse e invalidanti come retinopatia, diabete e distrofia muscolare. Ancora non sono in commercio prodotti terapeutici realizzati fuori dall’atmosfera, tuttavia quel giorno si sta avvicinando a grande velocità. Il cosmo è destinato così a diventare il più ...