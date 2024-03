Quando in California nacque la scuola dei veri Top Gun

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Firenze, 3 marzo 2024 – Era il 3 marzo del 1969, in, nella base aerea della marina di Miramar,la United States Navy Fighter Weapons School, meglio nota come la Top Gun, cioè laper piloti della Marina Militare Statunitense. Nel 1986, con l'uscita del film con Tom Cruise, ladivenne famosa nel mondo. Ma c’è una storia vera dietro il film: a marzo di quell'anno avvenne che alcuni aerei americani, impegnati nel golfo della Sirte in alcune manovre, furono attaccati da dei missili lanciati dai libici. La risposta militare avvenuta durante la presidenza Reagan non si fece attendere, e contro navi e postazioni missilistiche libiche scattò una rappresaglia dal cielo attraverso gli F-14 Tomcat. È un aereo come questo che il 24enne Tom Cruise pilota nel film. In quello ...