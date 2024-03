Protti ci crede | | Peccato mortale non aver vinto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Stefanoha parlato così della partita: "Fa male. Non era giusto che finisse così, abbiamo fatto meglio dell’Olbia e meritavamo di vincere. Noi siamo mancati in delle situazioni decisive che quando vai a stringere ti portano a pareggiare a due minuti dalla fine. Il calcio è così, è un brutto animale che quando ti si torce contro è un brutto problema. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare tenendo costantemente il pallino del gioco. Negli ultimi quattro minuti quando abbiamo sbagliato il contropiede o non abbiamo tenuto la palla vicino alla bandierina: errori che una squadra che si deve salvare non si può permettere". Un copione visto troppo spesso: "Oggi abbiamo fatto bene quasi tutto. Ma ci è capitato diverse volte che non arriviamo a mezzogiorno per una serie di circostanze. È un dispiacere enorme per i giocatori e per i tifosi che oggi sono stati ...