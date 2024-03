Promozione. Nell'anticipo l'Atletico Maremma vince 2-1 e sbanca il campo dell'Invictasauro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)ilper 2-1del girone B di. I rossoverdi si sono imposti andando in vantaggio nel primo tempo con un gol di Rodriguez e poi nella ripresa con Coli. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Raito. È stata una bella sfida avnte che ha visto due ottime formazioniI sfidarsi a viso aperto. Ad avere la meglio è stata la formazione di mister Lorenzini che con questo successo conferma la propria posizione di classifica confermandosi in zona playoff. Per i ragazzi di mister De Masi invece uno stop che non ci voleva e che lascia i grossetani a metà classifica col rischio di venire ripresi da formazioni che lottano per evitare i playout. INVICTASAURO: Nunziatini, Tropi, ...