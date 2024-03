Promozione | fra Junior Corticella e Trebbo finisce 2-1 Msp | sfida salvezza a Fontanelice Fossolo | ecco la Valsanterno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Si è aperta ieri con due anticipi la ventiseiesima giornata del campionato di, girone C. L’Osteria Grande di Vito Melotti, ormai pronta a festeggiare il primo storico salto in Eccellenza, ha impattato 0-0 sul difficile terreno di gioco della Portuense e ha portato così a 15 i punti di vantaggio sul Solarolo (che oggi sarà impegnato sul campo dell’Anzolavino). L’altro anticipo – ovvero il derbytra– si è invece concluso con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa. Il turno sarà completato oggi con fischio d’inizio alle 14,30. Felsina e Atletico Castenaso, che condividono il sesto posto a quota 40, saranno impegnati in sfide esterne: il team di Riccardo Regno farà visita alla Comacchiese mentre la band di Gianni Mazzoni sarà di scena a Consandolo. ...