Promozione Biagio beffata al 93’ | 1-1 contro il Villa San Martino

(Di domenica 3 marzo 2024) Un buon Chiaravalle dirige il gioco per quasi l’intero in: nel recupero gli ospiti trovano il pareggio beffando la squadra di Trillini CHIARAVALLE, 3 marzo 2024 – Pareggio amaro per l’undici di Trillini che proprio mentre la partita sembrava ormai chiusa subiscono il pari su calcio piazzato. Ed ora per itti l’obiettivo play off diventa più arduo. LaNazzaro scende in campo al comunale decisa a riscattare la sconfitta scorsal’Atletico Mondolfo con lo scopo di agguantare la zona play off. Partenza a razzo per i rossoblu e già al 4’ Agostinelli anticipa tutti, si porta dentro l’area su passaggio di Guerri e fa partire un bel fendente siglando il vantaggio. La rete galvanizza i locali i quali mostrano un atteggiamento propositivo facendo girare bene palla. Gli ospiti provano a reagire ...