Promozione Bezziccheri rilancia il Fabriano Cerreto il testa alla classifica

(Di domenica 3 marzo 2024) Suo il gol del successo della squadra di Tiranti che si ritrova da sola al comando. Domencia all’Aghetoni contro il MondolfoMarotta di Sergio Spuri, 3 marzo 2024 – Tre punti pesantissimi quelli conquistati meritatamente daldi Stefano Tiranti sul campo del Valfoglia.Squadra di casa con diverse assenze importanti che in corsa ha perso anche Cengirini per infortunio. Fabrianesi sempre padroni del campo che hanno subito praticamente zero ma la rete della vittoria è arirvata solo al 25? del secondo tempo grazie a Bezzoiccheri che diha messo neol sacco un cross dal fondo. Prossimo turno in casa contro il Mondolfo Marotta allenato da Sergio Spuri. VALFOGLIA – Sodani, Aiudi, Cengirini, Fraternali, Passeri, Pagnello, Ricciotti, Scoccimarro, Tatò. Diomede, ...

