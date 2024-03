Promozione Barbara Monserra crea ma non concretizza | 0-0 a Gabicce

(Di domenica 3 marzo 2024) La formazione di Mancini con Nardone sbaglia l’occasionissima dagli undici metri ed i play off si allontanano sempre di più, 3 marzo 2024 – Solo pari del, che sbaglia un calcio di rigore, in casa delGradara. Nel primo tempo partita equilibrata. Al 4? cross di Betti, colpo di testa di Costantini parato a terra da Pigliapoco, poi poco dopo Pierri calcia alto dal limite. Al 10?pericoloso, il portiere Tacchi sventa una minaccia in area su cross di Calcina. Al 18? Nardone sbaglia dagli undici metri. Al 28? ci prova Grandicelli il cui tiro è abbondantemente a lato. Al 32? triangolo Magi- Grandicelli con tiro di quest’ultimo altissimo. Lo stesso Grandicelli al 36? ha l’occasione più limpida ma tira a lato in area all’altezza del disco del rigore dopo una bella ...

In gol Muratori su assist di Luchetti. Ospiti poco incisivi in fase offensiva. Per l’undici di Mancini play off sempre lontani VALLESINA, 17 febbraio 2024 – ... (vallesina.tv)

Barbara D’Urso a Domenica In: “Sono stata strappata da Mediaset in maniera terribile. Il dolore è ancora qui”: Dopo precisamente 9 mesi e un giorno (“È un parto, praticamente! Sto partorendo in diretta dalla Venier!”), Barbara D’Urso è tornata sul piccolo schermo, ospite di Mara Venier nella puntata odierna di ...tvblog

Calcio Promozione, Gabicce Gradara: un punto contro il Barbara (0-0). Tacchi para un rigore: Il Gabicce Gradara, largamente incompleto, non va oltre il pareggio al Magi contro il Barbara Monserra (0-0). Una partita molto combattuta con occasioni su entrambi i fronti (il Barbara non ha sfrutta ...altarimini

Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria: pari Castelnuovo, il Pietrasanta si avvicina al Viareggio: In prima senza reti la capolista Marginone 2000, poker del Corsagna, ok Porcari e Forte. In Seconda un punto per i Diavoli Neri, ma Montecarlo e Sextum si neutralizzano. Bagarre per la salvezza ...luccaindiretta