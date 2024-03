Promozione Appignanese | il derby è tuo! 1-0 all’Aurora Treia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) Il gol dell’ex Raponi a metà primo tempo vale il quarto risultato utile di fila per la squadra di Cantatore, ora a -2 dalla salvezza diretta APPIGNANO, 3 marzo 2024 – L’vince ilcontro l’Aurorae vede la zona salvezza diretta. La squadra di Cantatore, infatti, ha battuto 1-0 i passotreiesi e li ha superati in classifica, ottenendo il quarto risultato utile di fila che vale il -2 dall’11° posto del girone B di. La sfida è stata molto equilibrata. Dopo i tentativi falliti da Massini e Medei, i locali passano in vantaggio al 27?: Gesuelli crossa in mezzo verso Raponi che salta più in alto di tutti e di testa realizza l’1-0, segnando il gol dell’ex. L’Aurorasfiora subito il pali, con la traversa colpita da Andreucci sugli sviluppi di una rimessa laterale. ...