Processate Madame e la Giorgi | perché sono finite nei guai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Arriva la richiesta di processo dal pm Gianni Pipeschi della procura di Vicenza nei confronti della cantantee della tennista Camila. E con loro altre 19 persone indagate coinvolte nell'inchiesta sulle false vaccinazioni anti-Covi.accusate di falso ideologico, mentre gli altri, a vario titolo, anche di corruzione e peculato. In pratica, spiega l'accusa, in molti si affidavano a studi medici compiacenti per ottenere il Green pass e poter così svolgere ognuno la propria attività durante la pandemia. Tra gli indagati - riportano giornali locali - c'è il medico Erich Volker Goepel, finito agli arresti domiciliari nel 2022. Tra gli indagati, in quattro, tra cui la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, hanno chiesto il patteggiamento della pena. Intanto, da una ricerca ...