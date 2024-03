Probabili formazioni Cagliari-Salernitana | ventottesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Ledi, match valido per ladel campionato di. L’incontro si disputerà sabato 9 marzo alle ore 15 all’Unipol Domus e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Da una parte i sardi, dall’altra i campani: è uno scontro diretto delicatissimo per la salvezza, chi vincerà? Nel corso della settimana, Sportface.it vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Claudio Ranieri e Fabio Liverani.– Oristanio e Lapadula sono i favoriti per giocare dal primo minuto lì davanti, visto che Petagna e Pavoletti, così come Luvumbo, sono infortunati.– Dia ammutinato, non ci sarà. Weissman ancora titolare in ...