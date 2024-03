Primavera Portiere espulso | Spezia ko a Chiavari

(Di domenica 3 marzo 2024) ENTELLA 42 ENTELLA: Mazzarri, Di Maro, Lagomarsino, Piredda (50’ Valori), Dolce, Bellotti, Hu Yiwang, Valera, Perrone, Tiana, Mattioli (72’ Petitti). All. Melucci.: Mascardi, Manfrone (56’ Attuoni), Raineri (56’ Monteverde), Piazza (56’ Tognoni), Bertoncini, Loffredo, Campana, Piccioli (65’ Suatoni), Fontanarosa, Lachowicz (38’ Mosti), Di Giorgio. All. Vecchio. ARBITRO: Vogliacco (assistenti Masciale e Fumarolo). Marcatori: 4’ e 64’ Perrone, 30’ Fontanarosa, 36’ Dolce, 50’ Mattioli, 86’ Di Giorgio (rig.). Note:al 38’ Mascardi. CAPERANA – Laaquilotta, in 10 per l’espulsione delMascardi, perde il derby contro l’Entella dell’ex aquilotto Massimo Melucci. La formazione di casa avanti al 4’ con Perrone, il pari delle Aquile di Fontanarosa. Al 36’ ...

Come da copione, nel weekend il Mercato si prende una pausa per riprendere a pieno regime domani. La sessione invernale terminerà giovedì prossimo, quindi la ... (sport.quotidiano)

S’interrompe la striscia di vittorie. La Primavera cede all’Albinoleffe: La Primavera della Reggiana cade 2-1 contro l’Albinoleffe, interrompendo la serie di vittorie. D’Ascenzio pareggia, ma un autogol nel finale regala la vittoria agli avversari.ilrestodelcarlino

Primavera, Monopoli-Napoli: 0-2, gli azzurrini salgono al terzo posto in classifica: Il Napoli Primavera s'impone per 0-2 sul campo del Monopoli ... al 51’ quando Spavone viene anticipato mentre era pronto a colpire a tu per tu con il Portiere avversario. Al 66’ Vigliotti la mette ...areanapoli

Primavera, successo esterno per gli azzurrini: Monopoli battuto 2-0: Il Napoli Primavera ha battuto il Monopoli in trasferta per 2-0 nella 21esima giornata di campionato di Primavera 2 allo Stadio "Azzurri d'Italia" ...ilnapolionline