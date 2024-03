PRIMAVERA Oggi i baby di Chivu giocano in Liguria guardando la vetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Il campionatodell’Inter ripartiràdalla. La capolista ha infatti in programma alle 13 il confronto con il Genoa, nona forza del campionato a cui le inseguitrici della capolista affidano le speranze di rimonta sul primo posto. In primis la Roma che ieri ha annichilito l’Atalanta a domicilio con un nettissimo 1-5. I capitolini sono saliti a quota 43, l’Inter di Christianè a 48. Più ancora che sui giallorossi, lo sguardo dell’attuale capoclassifica è ovviamente fissato sulla terza in classifica, la Lazio, a 41 punti. Infatti per regolamento le prime due della stagione regolare passano direttamente alle Final Four attendendo altrettante partecipanti provenienti dai quarti, a cui partecipano le formazioni dalla terza alla sesta posizione. Il percorso dei nerazzurri è stato finora estremamente ...