Primarie Pd a Ozzano | vince Lelli | punterà al tris

(Di domenica 3 marzo 2024) Bologna, 3 marzo 2024 –ha scelto il proprio candidato sindaco alle elezioni amministrative di giugno. A trionfare alledem, che si sono chiuse ieri sera, è stato l’attuale primo cittadino del comune sulla via Emilia, Luca. Ha raccolto il 55,1 per cento delle preferenze. E ora, dopo due mandati, correrà per ilalle urne ’vere’. Esce sconfitta alle, aggiudicandosi con il restante 44,8 per cento, l’altra ‘concorrente’, l’attuale vicesindaca Mariangela Corrado.si è aggiudicato, nello specifico, 491 voti, la Corrado 400. Nulle sette schede, quattro bianche. Ad esprimere la propria preferenza in questa sfida tutta interna ai vertici del Municipio sono stati quasi un migliaio di ozzanesi, 902 per l’esattezza. Nella giornata di sabato, in cui si ...