Previsioni Meteo | “Allerta Gialla” nella Regione Lazio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) Nell’ambito delle attuali condizionirologiche, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile delha emanato un’che sarà in vigore dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 03/03/2024, per le successive 18-24 ore. Tale avviso indica la possibilità di precipitazioni dal carattere variabile, con la presenza di rovesci o temporali, e un accumulo di quantità deboli a puntualmente moderati. Inoltre, è previsto un calo della quota neve in serata fino a 1000 metri.– Sviluppo: Le prossime ore vedranno ilcoinvolto da fenomenirologici che spazieranno da isolate a sparse precipitazioni. Queste potrebbero manifestarsi con caratteristiche di rovescio o temporale, portando con sé quantitativi di pioggia variabili. È ...