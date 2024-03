Premier Meloni in volo verso Roma

(Di domenica 3 marzo 2024) 4.20 Si è conclusa la doppia missione delGiorgianegli Stati Uniti e in Canada. La delegazione italiana è decollata dall'aeroporto di Toronto, ed è in

La presidente del Consiglio è in Canada, dopo la tappa negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Biden: «Il premier ato? Non tocca i poteri del ... (corriere)

Canada,niente gala per Meloni e Trudeau: 1.58 Canada,niente gala per Meloni e Trudeau Per una protesta pro-Palestina davanti al museo,il Premier Meloni e l'omologo canadese Trudeau finora non hanno potu- to raggiungere la Art Gallery of Onta ...servizitelevideo.rai

Canada: protesta pro-Gaza, annullato il ricevimento per Meloni: È stato annullato il ricevimento organizzato da Justin Trudeau in onore di Giorgia Meloni a Toronto. Lo ha comunicato personalmente lo stesso primo ministro canadese alla Premier italiana. Una ...ansa

Meloni: “Non ce l’avevo con Mattarella. La sinistra lo usa contro il Premierato”: Una via d’uscita che serve a raffreddare un conflitto istituzionale tra la Premier della destra e Sergio Mattarella, di cui Meloni è stata la prima a chiedere l’impeachment, nel 2019, ai tempi del ...laprovinciapavese.gelocal