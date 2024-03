Premier | il Liverpool segna al 99' e il patron del Nottingham Forest Marinakis insegue l'arbitro nel tunnel

(Di domenica 3 marzo 2024) Tutto il mondo è paese. Anche in Inghilterra e nel campionato più glamour al mondo, laLeague, è un momento complicato...

Le Formazioni ufficiali di Nottingham-Liverpool , match valevole per la ventisettesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Trasferta al City Ground per la ... (sportface)

Premier League, gioia Reds al ’99, pari Chelsea. Crolla il Brigthon: Nelle gare del sabato della 27^ giornata di Premier League il Liverpool stende incredibilmente il Forest al 99’ minuto: Nunez regala i tre punti ai suoi in extremis. Il Tottenham, a dispetto del risul ...football-magazine

Diretta City-United, dove vedere il derby di Manchester: probabili formazioni: SEGUI MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO Manchester City-Manchester United: diretta tv e streaming Manchester City-Manchester United, big match della 27ª giornata di Premier ...tuttosport

Premier, Nunez fa felice il Liverpool al 99': 1-0 al Nottingham. Crolla il Brighton: Un gol al 99’ di Darwin Nunez manda il Liverpool in Paradiso in Premier League. I Reds vengono a capo in extremis del Nottingham Forest al ‘City Ground’ e portano a casa 3 punti d’oro che li lanciano ...repubblica