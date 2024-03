Porto | pronta la sfida con il Benfica! La formazione e la scelta su Taremi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024)si sfideranno oggi nel derby digallo, valido per la ventiquattresima giornata di Liga Portugal all’Estadio do Dragao. Di seguito lasu Mehdidopo l’infortunio. LA– Niente da fare per Mehdi, reduce da un infortunio all’adduttore della coscia destra, non sarà presente in. Lain programma questa sera alle 21:30 non vedrà l’iraniano tra i protagonisti, neanche in panchina. L’attaccante promesso sposo all’Inter dalla prossima stagione non solo non giocherà da titolare, ma non sarà neanche a disposizione in panchina per la. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono state in netta ripresa, ma Sergio Conceicao ha deciso di non ...