Pomezia | minaccia e distrugge la casa dei genitori | pretendeva i soldi per la droga

(Di domenica 3 marzo 2024) Figli violenti, nuovo caso stavolta in provincia di Roma. Un ragazzo ha messo a soqquadro l’abitazione deipretendendo del denaro destinato con tutta probabilità all’acquisto della. Arrestato. I controlli dei Carabinieri a– (ilcorrieredellacitta.com)I Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino italiano di 35 anni, ritenuto responsabile dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Non una novità purtroppo, considerando che recentemente casi analoghi sono stati registrati in altre zone di Roma e provincia. Figli che, in cerca disperata di, non esitano ad aggredire i propri. E sullo sfondo la piaga terribile della. Maltrattamenti ed estorsione a ...