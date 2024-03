Politiche serie per ridurre l’inquinamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Oltre un centinaio di persone ha partecipato ieri al presidio organizzato in Largo Cairoli per protestare contro la mancanza diefficaci per il contrasto dello smog. La manifestazione è stata voluta da diverse associazioni: dai Genitori Antismog al Movimento Beni Comuni passando per Legambiente, Massa Marmocchi, Sai che puoi?, Ultima Generazione ed Extinction Ribellione. Presenti anche alcuni gruppi politici: Europa Verde, Movimento Cinque Stelle e Partito Democratizo. "Oggi, dopo 22 anni dalla nascita della nostra associazione, i consigli, purtroppo, sono gli stessi e siamo di nuovo in piazza – fa sapere Simone Pantalei, presidente dei Genitori Antismog –. Sono padre di quattro bambini, viviamo a Milano in zona periferica. Tutti gli spostamenti li facciamo in bicicletta. Abbiamo richieste sia per il Comune che per la Regione. Chiediamo ...