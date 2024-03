Playoff a due punti Cremona | dopo la sosta trasferta delicata a Brindisi | Ci manca l’adrenalina della gara ufficiale»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Palla a due alle ore 17.30 per la Vanoli, attesa dalla delicatissima sfida del PalaPentassuglia di. Inizia la volata finalestagione, la squadra di Demis Cavina arriva con un bel bottino di, ma la corsa salvezza non è ancora totalmente delineata. E allora giusto guardare sopra, con iche distano due lunghezze, ma anche affrontare con le pinze una Happy Casa uscita rivoluzionata dalla. Via Jeremy Senglinl’ex Cantù JaJuan Johnson, dentro un nuovo play, Williams, e un nuovo centro, Smith. Exgiornata Nathan Adrian,ha vinto la sfida di andata ed è passata in cinque occasioni su 10 in terra pugliese. "È stato un periodo dove abbiamo lavorato tanto in palestra, abbiamo ...