Pistoiese | un “brodino caldo” dall' Emilia | 1-1 in casa del Progresso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Castel Maggiore (Bologna), 3 marzo 2024 – Un punticino in trasferta. Laimpatta 1-1 con il, nella partita valevole per la venticinquesima giornata del girone D del campionato di serie D. Un punto ottenuto con grande fatica, il secondo pari conquistato nelle ultime 9 giornate (le altre, tutte sconfitte), che equivale al quattordicesimo posto della classifica con 29 punti, in zona-playout, a -3a salvezza diretta. In vantaggio con Marie-Saint, gli arancioni sono stati raggiunti a pochi minutia fine del primo tempo, rischiando in più circostanze di incassare il colpo del k.o., non arrivato anche in virtù dei numerosi e clamorosi sbagli dei calciatorini. Nella prossima giornata, laanticiperà al “Melani” con l’Imolese: giocherà, infatti, sabato ...