Pisa | neonato rapito dall’ospedale | il bambino e la madre sono ancora irreperibili

(Di domenica 3 marzo 2024)la donna e ilnei giorni scorsidi. Stando a quanto emerso dalle indagini, ladel piccolo avrebbe lasciato la città insieme al bimbo. Le ricerche continuano su tutto il territorio regionale. La donna lo avrebbe prelevato dalla culla dell’ospedale d’accordo con il compagno, per poi darsi alla fuga prima di un incontro con i servizi sociali. Sull’episodio continuano a indagare i carabinieri cheriusciti a rintracciare il padre della sera stessa della scomparsa. L’uomo avrebbe scelto di non collaborare con gli inquirenti e per questo si è rifiutato di rispondere alle domande delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, mamma e figlio potrebbero essere già ...

Proseguono incessanti le ricerche per trovare il Neonato rapito dai genitori all’ ospedale Santa Chiara di Pisa , ma per il momento sono tutte andate a vuoto . ... (open.online)

AGI - In Toscana le forze dell'ordine sono alla ricerca del neonato portato via dal reparto di terapia sub intensiva dell'ospedale Santa Chiara di Pisa ... (agi)

neonato rapito in ospedale a Pisa, la madre ancora irreperibile: “Potrebbe aver lasciato la città”: Risulta ancora irreperibile la donna che il 28 febbraio scorso ha rapito il figlioletto appena nato nell'ospedale di Pisa ...fanpage

neonato in terapia sub intensiva rapito dall’ospedale: portato via dal padre: L’uomo ha aggredito un infermiere. I genitori sono noti alle forze dell’ordine e temevano che gli venisse tolto il piccolo ...calabria7

neonato portato via dall’ospedale, caccia alla madre in provincia di Grosseto: Pisa, 3 marzo 2024 – Un’intera città con il fiato sospeso ... Personale che adesso è in apprensione per il neonato avendolo conosciuto e curato per sette giorni.lanazione