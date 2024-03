Pisa | Meloni | Quando ho parlato di istituzioni e polizia pensavo alla Sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) "Da quello che so io, il Quirinale non fa filtrare i propri umori" sulla stampa. La premier Giorgiarespinge in toto le argomentazioni di chi, in questi giorni, ha ravvisato uno scontro con il capo dello Stato, sui recenti fatti di ordine pubblico. Mattarella, dice, "ha qualcosa da dire la dice" e "io non penso" che il presidente della Repubblica abbia "tolto il sostegno" alle forze dell'ordine. "Ad esempio - prosegueparlando con i giornalisti a Toronto - "qualche giorno fa dei poliziotti sono stati circondati da cinquanta esponenti dei centri sociali che tentavano di liberare un immigrato irregolare che doveva essere rimpatriato. Il presidente Mattarella, alzando il telefono, ha espresso la solidarietà a quegli agenti, cosa che non ho visto fare da molti altri rappresentanti istituzionali, ...