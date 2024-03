Pippetto viene di sera La vera storia dell’aereo che terrorizzò il Nord Italia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 3 marzo 2024) Tratto dal libro dello stesso autore “Storie del mare e del cielo” Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, in tutto ilsi diffuse una quasi-leggenda che i meno giovani di noi hanno certamente sentito raccontare dai genitori o dai nonni. Perché la definisco una “quasi-leggenda”? La motivazione è semplice. Che una vasta parte del, dal 1943 al 1945, venne sorvolata da aerei alleati, perlopiù dio nella prima parte della notte, non è affatto leggenda. Sappiamo oggi che tali aerei erano appartenenti alla RAF inglese, e sappiamo di certo che spesse volte furono i bimotori Bristol Beaufighter ad essere impiegati in piuttosto stravaganti missioni solitarie. Non si trattava di specifiche missioni di bombardamento contro obiettivi d’importanza bellica, ma furono missioni di disturbo e spiccato ...