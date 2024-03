Pignoramenti più veloci nel 2024 | la casa si perde prima | attenzione alle scadenze e ai limiti

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 3 marzo 2024) Approvato il decreto PNRR al cui interno ci sono molte novità riguardo ipresso terzi. Ecco cosa sapere. Il pignoramento è una procedura forzata che garantisce al creditore, tutelandolo, ciò che gli spetta dal debitore. In genere, si esegue sui beni di proprietà del debitore ma in alcuni casi il recupero del credito può avvenire nell’ambito del pignoramento presso terzi (datore di lavoro, banca, conto corrente, ufficio postale, INPS).: novità decreto PNRR (informazioneoggi.it)In sintesi, il pignoramento presso terzi permette al creditore di non richiedere la somma dovuta solo a debitore principale ma anche ai debitori di questo. Ecco due esempi: pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro che diventa il debitore delle somme dovute dal debitore principale (il lavoratore); il pignoramento della somma dal conto ...