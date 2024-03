Pieve Fosciana in cerca di salvezza | scontro diretto a Settimello per tenere viva la speranza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Quando mancano otto giornate al termine del campionato, ilha ancora poche speranze di: da solo all’ultimo posto con appena 10 punti, lo stop interno anche nel turno infrasettimanale e le avversarie che si allontanano. Ma le residue possibilità i garfagnini se le vogliono giocare e gran parte di queste passano dalla trasferta di, in una sorta dida ultima spiaggia o, forse, anche qualcosa di più, visto che i fiorentini occupano il quart’ultimo posto a 23. Solo una vittoria sul terreno dei biancoverdi potrebbe far tornare morale e qualche flebile; molto dipenderà, poi, dai risultati delle altre e da come i garfagnini affronteranno la prossime gare. Nel frattempo, però, è vietato sbagliare: un imperativo usato ...