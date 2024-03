Picerno-Monopoli oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 3 marzo 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa vogliono continuare a sognare in grande e hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi di lottare fino alla fine con la Juve Stabia. La compagine pugliese, invece, si trova in piena lotta per la salvezza e spera di strappare dei punti da un campo molto complicato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Monopoli, tre assenze per la trasferta di Picerno: i convocati: Sono ventuno i giocatori convocati da Roberto Taurino, tecnico del Monopoli, in vista della trasferta in casa del Picerno. I biancoverdi devono fare a meno di Fazio e Cristallo in difesa e ...tuttoc

Monopoli, Taurino: "Picerno gara difficile, ma dobbiamo tirare il meglio di noi": Il Monopoli arriva a Picerno senza Fazio, Bulevardi e Cristallo ma con la consapevolezza che bisogna tornare a vincere per evitare di sprofondare in classifica. L’allenatore Roberto Taurino ...tuttocalciopuglia

Serie C Girone C, la presentazione della 29esima giornata. Si incomincia sabato con Brindisi-Messina, Giugliano in trasferta a Crotone: Un pari che li ha allontanati ancora di più dalla vetta. Il Picerno contro il Monopoli è chiamato a riscattare le ultime deludenti prestazioni dove in tre gare ha raccolto la miseria di due punti.internapoli