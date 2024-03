Picchiato e rapinato sul treno La Polfer arresta due ventenni grazie ai video delle telecamere

(Di domenica 3 marzo 2024) PRATO Sono statiti dalla polizia ferroviaria i presunti autori di una violenta rapina commessa ai danni di un ragazzo minorenne lo scorso 20 febbraio su unregionale Pistoia-Firenze. Laha identificato i presunti autori del gesto, si tratta di due albanesi di 20 e 24 anni, che sono stati riconosciuti alcuni giorni dopo da un agente della Polizia Ferroviaria libero dal servizio, in via Valfonda, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Dopo indagini della polizia e la richiesta della procura, il gip di Firenze ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due ragazzi albanesi accusati di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto ricostruito, il minorenne era stato avvicinato dai due malintenzionati che per rapinarlo prima lo avevano colpito al volto e poi gli avevano strappato ...

Milano , 13 febbraio 2024 – “Mi hanno picchiato e perquisito puntandomi addosso una pistola, vera o finta non so". Quest’uomo di 54 anni, che chiede ... (ilgiorno)

“Sono stata stuprata da sette uomini in India davanti a mio marito”. La denuncia di una travel blogger: "Mi hanno colpito numerose volte con un casco e con un sasso sulla testa", ha raccontato il marito sul profilo Instagram di coppia ...ilfattoquotidiano

Roma, anziano Picchiato e rapinato in casa: bottino di 4mila euro in oro gioielli: Rapina ieri in un appartamento in via Giacomo Laurenzani ... un uomo di 81 anni insospettito da alcuni rumori. I ladri hanno Picchiato l'anziano, che è stato in seguito trasportato al Policlinico Tor ...tg24.sky

Roma, anziano derubato e Picchiato in casa: rubati 4mila euro di gioielli: Nella serata di ieri 1° marzo un uomo di 81 anni è stato aggredito e Picchiato nella propria abitazione da alcuni ladri. Dopo il pestaggio, i ladri hanno rubato gioielli per un valore di 4mila euro.tag24