Pesce luna da record a Cesenatico | la carcassa di una tonnellata è stata trovata sulla spiaggia di Valverde

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024)(Ravenna), 3 marzo 2024 – Undal pesodi circa unasi èto ain Romagna. Lo scrive su Facebook il sindaco di, Matteo Gozzoli che pubblica le foto del recupero. Laportata via da una maxi squadra composta da tecnici comunali, volontari di Radio Soccorso, Centro Sub 'Roberto Zocca' e operatori di 'Amici animali' di Ravenna. Ilè considerato uno dei più longevi al mondo ed è uno dei pesci ossei più pesanti. Può raggiungere anche due tonnellate di peso. Popola l'Atlantico, il Pacifico, si trova un po' ovunque anche nel Mediterraneo e avvistamenti in Adriatico non ...