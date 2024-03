“Perché non perdo mio padre” C’è Posta per te | Manuel chiude la busta e spiega il motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) C’èper Te, la storia di Giuseppe e. Il primo, il, chiede aiuto a Maria De Filippi e al suo programma per poter riallacciare i rapporti con il figlio con cui non parla da due anni. Tutto è iniziato nel 2019 quando l’uomo lascia la moglie per iniziare una relazione extraconiugale. Avvengono due lutti importanti e Giuseppe fa venire ai funerali i figli, ma non l’ex moglie. Dopo alcuni giorni il papà comunica ai figli che ha iniziato una nuova storia d’amore escoppia a piangere. Ma la rottura deve ancora arrivare. Poco dopo, infatti, Giuseppe e l’ex moglie sono costretti a vendere la casa in cui hanno sempre vissuto per problemi economici. È a quel punto chesmette di parlare al. Una volta in studio il figlio mostra tutto il suo risentimento ...