Perché Mara Venier e Barbara D’Urso avevano litigato | “Non eravamo amiche | ora si”

Nelle nuove puntate di Terra Amara , Fikret e Cetin non rivelano a Zuleyha ciò che hanno scoperto su Mehmet/ Hakan . Ciò accade quando si recano in Libano, a ... (latuafonte)

Di recente Mara Venier ha riattivato i commenti sulla sua pagina Instagram e c'è chi continua a non perdere occasione per dire la sua in merito al vergognoso ... (tvpertutti)