Perché Lorenzo Simonelli ha esultato con il cappello di One Piece? Monkey Rufy | “vi sconfiggerò e diventerò Re dei Pirati”

(Di domenica 3 marzo 2024)ha conquistato la medaglia d’argento sui 60 ostacoli ai Mondiali Indoor. Il 21enne laziale, che ha danzato tra le barriere di Glasgow con il nuovo record italiano di 7.43 (ha migliorato di tre centesimi quanto corso un paio di settimane fa agli Assoluti di Ancona), è rimasto dietro soltanto al funambolico statunitense Grant Holloway (7.29, a due centesimi dal suo record del mondo). Si tratta del primo alloro internazionale tra i grandi per questa immensa promessa dell’atletica tricolore. Un risultato davvero da sogno per l’allievo di Giorgio Frinolli, cresciuto esponenzialmente nelle ultime settimane e ormai entrato definitivamente in una nuova dimensione internazionale, con uno sguardo proiettato verso l’immediato futuro (Europei a Roma e Olimpiadi di Parigi 2024) e sul lungo periodo, vista la sua giovane età. Ricordiamo che ...