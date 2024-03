Perché la sinistra è terrorizzata dalla commissione Covid

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 3 marzo 2024) Lafa paura alla. O almeno questa è l’impressione se consideriamo gli sviluppi delle ultime ore negli ambienti giallorossi. Lo scontro in Parlamento durante l’approvazione definitiva dellad’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria non è stato un episodio isolato. In vista dei prossimi step, da casa Partito Democratico è arrivata la proposta di boicottare la. Un’idea firmata dal solitamente pacato quanto istituzionale Dario Franceschini e sostenuta da quasi tutta l’opposizione, ad eccezione di Italia Viva. Ma perchè questo atteggiamento? Cosa c’è dietro questo terrore? Non parliamo di un tribunale politico, basta andare a dare uno sguardo alla Costituzione tanto difesa dai compagni: la Carta dedica un intero articolo – l’art. 82 – alle ...