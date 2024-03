Paura in città | trema ancora la terra | diverse persone in strada

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 3 marzo 2024)una scossa di terremoto in Italia. Il sisma è stato sentito distintamente dae alcune sono scese inper la. Non si fermano le scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. L’ultimo sisma è avvenuto nelle prime ore di questa domenica 3 marzo 2024. Stando alle prime informazioni, il movimento tellurico è stato di magnitudo 3.4 e avvertito anche a Napoli. Alcunesono scese inper, ma non ci sono particolari danni ao cose. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Notizie.com.