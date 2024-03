Paura Berardi | grave infortunio per l' attaccante cosentino durante Verona-Sassuolo | esce dal campo

(Di domenica 3 marzo 2024)e lacrime. Prosegue il periodo nero per l'Domenico. A inizio ripresa del match tra, il trentenne di Bocchiegliero ha messo male la caviglia ed è stato costretto a uscire dalportato a braccia dai componenti dello staff medico sassolese. La sensazione è che la stagione disia fortemente a rischio così come gli Europei. Se ne saprà...

L’ Infortunio di Domenico Berardi , nel secondo tempo di Verona- Sassuolo , tiene i tifosi emiliani con il fiato sospeso. Non sembra esserci pace per l’esterno ... (calcioweb.eu)

Poche emozioni a Verona: finisce a reti bianche il primo tempo di Hellas-Sassuolo: Tra Hellas Verona e Sassuolo vincono, almeno al termine del primo tempo, noia e Paura. Le squadre rientrano negli spogliatoi ... Al quarto d'ora la migliore chance dei neroverdi, ovviamente con ...tuttonapoli

Infortunio Berardi, il Sassuolo trema: Paura per il tendine d’Achille: L’infortunio di Domenico Berardi, nel secondo tempo di Verona-Sassuolo, tiene i tifosi emiliani con il fiato sospeso. Non sembra esserci pace per l’esterno destro neroverde che non ha fatto in tempo ...calcioweb.eu

Sassuolo, calvario Berardi! Si teme per il tendine d'Achille. Europei a rischio: Bruttissime notizie per il Sassuolo, e forse anche per la Nazionale italiana in vista dei prossimi europei. Il ritorno di Domenico Berardi, un mese e mezzo dopo l'ultima presenza, finisce presto e nel ...tuttonapoli