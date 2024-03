Paul Giamatti | non solo The Holdovers | i migliori film dell' attore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 3 marzo 2024) Da American Splendor a Sideways,ha saputo incarnare nel corsoa sua strepitosa carriera i ruoli più diversi: ecco ida non perderecandidato all'Oscar per Theè attualmente sulla bocca di tutti dopo la sua straordinaria prova in The- Lezioni di vita, che gli è già valsa parecchi riconoscimenti, tra cui il Golden Globe comeprotagonista e una meritatissima nomination gli Oscar nella medesima categoria. Appena la sua seconda in carriera, arrivata ben 18 anni dopo la prima per Cinderella Man - Una ragione per lottare, decisamente troppi se si considerano le sue brillanti interpretazioni in questo lungo arco di tempo. Perché ...