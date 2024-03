Patrick Zaki | all’inferno e ritorno | A volte speravo di non risvegliarmi Nelle lettere ho trovato la speranza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Monticelli Giubbotto nero di pelle, jeans strappati, una camicia in velluto rossa e gli occhiali tondi, che da sempre lo caratterizzano. Tanti hanno parlato di lui, ma nessuno, prima di ieri, l’aveva mai visto dal vivo.è stato accolto dagli studenti del liceo Marconi di Pesaro con un applauso interminabile, uno di quelli che solitamente si regala solo a chi si stima davvero., ora 32enne, ha raccontato i suoi 22 mesi dietro le sbarre di una prigione egiziana. Quasi due anni rinchiuso per via dell’accusa di sedizione e diffusione di notizie false online, costruite attorno a un articolo del 2019 in cui raccontava episodi di discriminazione contro i cristiani copti in Egitto. Dopo la pubblicazione di quell’articolo, che già studiava all’università di Bologna, è stato arrestato dalla polizia del ...