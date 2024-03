Passerella di dem e grillini a Rafah | Qui per il cessate il fuoco

(Di domenica 3 marzo 2024) Folto gruppo di parlamentari M5s e Pd in escursione a Gaza per chiedere ilil: questo il motivo ufficiale dellacon Ong e giornalisti

Pistoia , 20 febbraio 2024 – Come annunciato, nella mattina di martedì 20 febbraio le gru hanno demolito la passerella pedonale danneggiata dal passaggio di un ... (lanazione)

Meloni fa il G7 a Kiev, Passerella con Zelensky. Macron la snobba: “Impegni con agricoltori”. E lei: “Ha avuto una giornata difficile”: Giorgia Meloni è a Kiev per il primo G7 sotto la presidenza italiana. La premier ha scelto la capitale ucraina, in occasione del secondo anniversario della guerra, per una Passerella cominciata già al ...ilfattoquotidiano