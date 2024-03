Partita ricca di gol All’ultimo l’Atletico batte la Cluentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)3 ATLETICO CENTOBUCHI 4: Ponzelli, Pagliarini (78’ Montecchiari), Giaconi, Marcantoni, Menghini (81’ Cammertoni), Brandi (54’ Foglia), Marini (58’ Scoccia), R. Mancini, Ribichini, A. Mancini, Salvati (66’ Stacchiotti). All.: Canesin. ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, Sharif (58’ Zadro), Pietropaolo (85’ Liberati, 93’ Lanzano), Picciola, Napolano, Cialini. All.: Fusco. Arbitro: Cocci di Ascoli. Reti: 4’ e 48’ Ribichini, 8’ De Cesaris, 11’ Napolano, 75’ e 93’ Picciola, 86’ rig. A. Mancini. Note: al 65’ espulso Giaconi. Laparte con il piede giusto: al 4’ il lancio di Roberto Mancini trova libero Ribichini che supera in dribbling De Cesaris e trafigge Camaioni. Micidiale uno-due del Centobuchi con De Cesaris e Napolano. Due occasioni ...