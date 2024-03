Parlamento | Giovanardi | ' Corte costituzionale lo trasforma in ' tacimento' '

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Domani 4 marzo alle ore 15 nella Sala Theodoli della Camera dei deputati si svolgerà il convegno dal titolo 'I parlamentari possono essere perseguiti per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni?'. Lo comunica l' ex Ministro Carlo, le cui opinioni in tema di interdittive antimafia erano state giudicate dal Senato come opinioni insindacabili ai sensi dell' art. 68 della Costituzione, mentre lacon una sentenza del dicembre del 2023 ha annullato la delibera del Senato sostenendo che spetta alla magistratura stabilire se di opinione si tratta o eventualmente di vilipendio, minaccia , pressione, violazione di segreti. Con questa sentenza, sostiene, ilsiin...

