Paris Fashion Week | il debutto di McGirr da maison McQueen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Parigi, 3 marzo 2024 – E’ stato ilpiù atteso dellaparigina quello di Seanalla guida dellaAlexanderda ottobre 2023 e al suo primo defilè nel segno del mitico Lee morto suicida nel febbraio del 2010. Poi la guida fedele e sofisticata e rigorosamente nel segno del fondatore della magica e magnifica Sarah Burton per tanti anni fino a pochi mesi fa quando si è ritirata pare per pensare a nuovi progetti. Ora è arrivato, 35 anni, irlandese, figlio di un meccanico e di una infermiera, laureato nel 2014 alla Central Saint Martin’s School, una giovanezza in adorazione di Alexandercome tanti giovani creativi, poi gli inizi della carriera con lavori in Giappone da Uniqlo, poi con Dries Van Noten e a ...