Parigi-Nizza 2024 | Olav Kooij batte in volata Mads Pedersen nella prima tappa

(Di domenica 3 marzo 2024) Percorso mossodella: arrivo inristretta sul traguardo in leggera salita di Les Mureaux, ad imporsi è il neerlandeseche conquista anche la leadership in classifica generale. Fuga a treparte di gara: all’attacco lo svizzero Stefan Bissegger, il tedesco Jonas Rutsch (EF Education-Easypost) ed il francese Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Il plotone però non ha lasciato troppo spazio andando a chiudere il gap a circa 30 chilometri dall’arrivo. Sul traguardo volante di Montainville accelerazioni in gruppo con uno scatenato Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) che ha provato in tutti i modi a formare un drappello al comando. La ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Poco più di 25 chilometri e si torna a salire sulla Cote d’Herbeville. Sono 2600 metri al 5,1%, ma i primi 600 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il passaggio dei tre uomini in fuga a Montfort-L’Amaury: 95km 3?? < 2’45’’ < ???? Les 3 échappés à ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Ora è la Visma | Lease a Bike a fare l’andatura in gruppo. 15.19 Volatona per il GPM, se la porta a casa ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 36 chilometri al traguardo , gruppo compatto e ancora un paio di denti da affrontare. La Parigi-Nizza inizia ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Mancano 30 chilometri al traguardo ! Lidl-Trek compatta a fare l’andatura, con il danese Mads Pedersen che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Posizione da cronometro per il transalpino, che sta producendo il massimo sforzo. Nel gruppo si mette a tirare ... (oasport)

La volata è preda di Kooij nella prima tappa della Parigi-Nizza: Nella prima tappa della Parigi-Nizza ci si aspettava una volata di gruppo e così è stato: il giovane olandese Olav Kooij ha regolato al fotofinish Mads Pedersen e Laurence Pithie nei 158km con partenz ...rsi.ch

Parigi-Nizza LIVE! Prima tappa ricca di insidie, subito Roglic vs Evenepoel Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Segui Corsa in linea Uomini di Parigi-Nizza con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.eurosport

Parigi-Nizza 2024: calendario, programma, orari, diretta tv, streaming: Sarà una Parigi-Nizza 2024 da non perdere. Otto tappe su un percorso simile a quello della scorsa edizione per una "Corsa del Sole" attesa soprattutto per la battaglia tra Primoz Roglic ...today