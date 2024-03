Papa Francesco | fedeli preoccupati | “Non riesco a leggere”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 3 marzo 2024)per via delle sue condizioni di salute: “Non” Nella mattinata di ieri, sabato 2 marzo,si era presentato al “Gemelli” dell’Isola Tiberina per una Tac ai polmoni. Successivamente si è scoperto che il Pontefice ha la bronchite. Lo ha affermato proprio quest’ultimo che, però, ha manutenuto gli impegni e si è presentato a tutti gli appuntamenti in programma. Tanto è vero che, nell’aula delle Benedizioni, si è rivolto (interrotto da colpi di tosse) ai presenti rilasciando queste parole: “Ringrazio tutti voi, io ho preparato un discorso ma sentite la mia incapacità di leggerlo per la bronchite“.(Ansa Foto) Cityrumors.itIl...